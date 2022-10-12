Ömer Tuğrul İnançer’in anlatılacağı konferansa tüm Malatyalılar davetli

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu işbirliğinde “İrfan Sofrasının Kandilleri Ömer Tuğrul İnançer” konulu bir konferans düzenlenecek.

Konu ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler yapmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu işbirliğinde 13 Ekim Perşembe günü saat 19:00’da Şehir Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda Serdar Tuncer’i ağırlayacaklarını ifade eden Kılınç “ Ömer Tuğrul İnançer’in anlatılacağı konferansa tüm Malatyalıları bekliyoruz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Aydemir, Niyazi Mısri Çalışma Grubu olarak Malatya’nın manevi değerlerinden biri olan Niyazi Mısri’yi tanımak ve tanıtmak amacıyla programlar düzenlediklerini söylediler.

Niyazi Mısri denilince akla gönül dostluğunun geldiğini söyleyen Aydemir, “ Gönül dostlarından biri olan Ömer Tuğrul İnançer Hocayı da Serdar Tuncer’in söylemleri ile yâd edeceğiz. Bu güzel ve anlamlı programa tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi. (Bülten)