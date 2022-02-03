DOLAR

13,5383$%0.43

EURO

15,4997%1.63

STERLİN

18,4526£%0.8

GRAM ALTIN

785,58%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.276,00%0,46

BİTCOİN

499356฿%-1.07684

İmsak Vakti a 06:00
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / “Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti

“Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti

“ölmek istemiyorum” diyerek yardım istemişti: sakarya cumhuriyet başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sakarya’da boşandığı eşini bıçakla alıkoyduğu iddia edilen ve çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen şüphelinin davasında Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek konunun takipçisi olacağını duyurdu.

Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi. Konuya ilişkin ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tahliye kararına istinaden itiraz dilekçesi sunarak olayın takipçisi olacağını duyurdu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.