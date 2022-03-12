olimpik havuzda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor

Sivas’ta olimpik yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gültepe Mahallesi’nde bulunan olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Spor amaçlı havuza giren E.Y. (42) isimli bir vatandaş henüz açıklanmayan bir nedenle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan vatandaş için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri, kalbi duran E.Y.’ye olay yerinde kalp masajı yaptı. E.Y. ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. E.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.