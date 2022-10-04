OKUMUYORUZ

Murat YERLİKHAN/KOBİ Danışmanı S.6

Amerika ve Avrupa’nın gelişmesinde önemli rol oynayan faktörlerden birisinin matbaa olduğunu herkes kabul edecektir.

Matbaa sayesinde ucuzlayan kitaplar halkın bilgiye erişimini kolaylaştırmış, haber bülteni ve gazete gibi formatlarla Batı toplumları okumayan-yazmayan toplumlarla arayı açmıştır.

Buna hümanizma akımının eğitime verdiği önem sebebiyle okulların da artması, Batı toplumlarını daha matbaanın icat edilmesinden takriben 100 yıl sonra bile etkileyici okuma-yazma oranlarına ulaşılmıştır.

Kayseri’de bir kurumda çalışırken Zimmerer’in ismi “Trakya’dan Suriye’ye” olduğunu hatırladığım kitabı elime geçmişti. 1893 Almanca baskılı kalın bir kitaptı. Hep şunu düşünmüşümdür: Baskı kalitesi güzeldi. Bu kalın kitabı basacak parayı buldukları gibi, kitabı alacak okuyucu da vardı, hem de bu yılda. Hayretler içinde kalmıştım.

Fransızlar, halkın kitap okumasıyla devrime ulaşabilmişlerdir.

Bir yazımda sözünü etmiştim: İcat bulunabilir ama toplumun bu icadı kabul edip daha yukarılara taşıması gerekir. Matbaayı Çinliler, onlardan önce de Giritliler bulmuştu. Ama, matbaayı bulmak ve yaymak Gutenberg’e ve Almanlara nasip oldu.

Osmanlı Devleti’nde halk kitap okumuyordu. El yazmasını çoğaltanların ve ulemanın engellemesiyle matbaanın yeterince anlaşılamadığı söylense de, bu yanlış bir inançtır. Çünkü, toplumumuz günümüzde de kitap okumamaktadır. Eğer halkımızın kitaba ulaşamadıkları gibi bir talepleri olsaydı, ulema mutlaka tüm engelleri aşarak bu talebi karşılardı. On sekizinci yüzyılda Fransa’daki kitap satışı canlılığı, Osmanlı’ya 100 yıl sonra gelebilmiştir.

Osmanlı tebaasındaki Müslümanlar olsunlar, isterse Hıristiyanlar olsunlar bu yeni icadı destekleyecek bir seviyeye gelememişlerdir.

Kitap basımının pahalı ve masraflı olması basılan kitap sayısının az olması sonucunu getirmemiştir. Yeni formatlar ve eserler ortaya çıkmadı, bilgi demokratikleşmedi, yani bilgi halka yayılamadı ve okuma oranları artmadı.

Cumhuriyet’in ilk nüfus sayımı 1927’de yapılmıştı. Ceddimizden kalan mirasa göre okur-yazarlık oranı erkeklerde yüzde 13 ve kadınlarda yüzde 5, toplamda ise yüzde 11’dir.

2017 yılında 327 milyonluk ABD’de günde 30 milyon gazete satılırken, 126 milyonluk Japonya’da 42 milyon gazete satılıyordu. ABD’nin dörtte biri nüfusa sahip Türkiye’de aynı yıl basılan gazete sayısı 3 milyondur.

Son olarak TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu verisini sunmak istiyorum: “İlim ve irfana doymayan milletimizin ihtiyaç listesinde kitap 235. sıradadır (Emrah Sefa Gürkan).

“Türk Grup Davranışı” isimli kitabında Erol Göka diyordu ki, Türkler ilk defa cep telefonlarını kullanarak birbirleriyle yazışıyorlar; bırakın yalan yanlış yazsınlar, onlara mâni olmayın, Türk tarihte ilk defa yazmaya başladı.

Ülkemizdeki X, Y ve Z nesli kitaba dergi veya broşür diyor. Onun için her yazıyı sanki bir sunum yaparcasına kaleme alıyorlar. Yazık, üzülmemek elde değil.