Okulun ihalesi tamam, sıra temelde

MEHMET KIROĞLAN

Uzun zamandır Mahallesi’ne bir okul yapılması için mücadele eden Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan’ın sonunda isteği yerine geldi. Mahallesine düşünülen okulun ilk etabının ihalesinin yapıldığını dile getiren Doğan, BUSABAH gazetesine konuşarak gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Vali Hulusi Şahin’le mahallesine bir ilk ve ortaokul yapılması için görüştüğünü dile getiren Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, yapılacak okulun ilk etabı olan ilkokulun ihaleye çıktığını belirterek, büyük bir ihtimalle de mart ayında da temelinin atılacağını söyledi.

“Kış sezonu olduğu için temel atımı mart ayına kaldı” diyen Doğan, okulun temelinin en geç mart ayında atılacağını kaydetti.

“SORUNLARIN HEPSİNİ ÇÖZDÜK”

Okulun ihalesinin geçen hafta Perşembe günü yapıldığını anımsatan Doğan, “Okulun ismine Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü karar verecek. Vatandaşlarımızın istediği yerine geldi. Zaten hep okul istiyorlardı. Kemal Özalper ilk ve ortaokulu boşaltıldı. Zaten aileler mağdur durumdalar. Biz bu konuyu ilgililere defalarca iletmiştik. Sağ olsun Malatya Valisi Hulusi Şahin, gereken yazışmaları yaptı. Cemal Gürsel Mahallesi’ne okulun temelini attırmak için elinden gelen desteği sağladı. Ben bunun için Sayın Valimize mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi de elinden geleni yaptı. Güney Kuşak Yolu geçtiği için bize destek verdi. Burasının imarı mart sonu nisan başı gibi biter. Askı sürecimiz de var. Daha sonra tapuya gidecek. Tapuda da tescillenecek. 2022 yılında bazı sıkıntılar yaşadık. İnşallah içerisinde bulunduğumuz 2023 yılında mahallemiz daha güzelleşecek. Mücadelemiz bu yüzden. Kurum ve kuruluşlarla yaptığımız diyalogla 2022 yılında yaşadığımız sorunların hepsini çözdük. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı ve problem çıkmaz” şeklinde konuştu.