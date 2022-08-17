Okulöncesi eğitimin çocuğun geleceğine Katkısı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Eğitimci Hilal Şentürk, çocukların öğretmenlerinin davranışlarını taklit ettiklerini söyledi. Anaokulu öğretmenliği yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara değinen Şentürk “ Çocuk, öğretmeni kopyalar. Çocuk, öğretmenini sürekli gözlem halindedir ve öğretmen ne yaparsa çocukta o şekilde davranışlar sergilemeye başlar.” dedi.

BUSABAH TV’de her hafta Pazartesi günü saat 16.00’da yayınlanan ve moderatörlüğünü Yunus Şahin’in yaptığı “Psikoloji ve Hayat” programının bu hafta ki konuğu Eğitimci Hilal Şentürk oldu.

Anaokuluna başlamak için ideal zamanın 36 ay olduğunu belirten Hilal Şentürk, “36 ay çocuğun okula başlaması için mantıklı bir süre ama buna bir de sağlık açısından bakmak lazım. Çocuklarda ilk yıl okul hastalığı diye bir hastalık oluşuyor, çocuk gelişim uzmanlarının da kabul ettiği bir durum bu. 36 ayını doldurarak okula gelen çocuklar çok hasta oluyor. Alışık olmadığı toplu bir ortama giriyor, bünyenin alışması ve bağışıklığın güçlenmesi gerekiyor. Sağlık açısından değerlendirdiğimizde 36 ay bazı çocukların anaokuluna başlaması için erken bir süre. Ben velilerimize hep şunu söylerim, eğer varsa anneanne, babaanne en azından çocuk biraz daha büyüyene kadar bakabilecek birisi ya da imkanları dahilinde iyi bir bakıcı olması daha iyi olur, en son aşama olarak okulu düşünün. Anaokuluna başlamak için 36 ay doğru ama sağlık açısından düşünürsek 4 yaş genel olarak ideal bir yaştır. Çünkü 4 yaşında artık yavaş yavaş kimlik oturuyor. Bağışıklık noktasında 3 yaş gibi sıkıntılar yaşanmıyor. 4 yaş artık çocuğun enerjisinin tavan yaptığı ve o enerjiyi tüketebilmenin tek yolunun arkadaşları ile bir arada olması gerektiği bir dönemdir” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR ARTIK ÇOK DONANIMLI GELİYOR”

Anaokulunda çocuklara verilen eğitimlerin ileriki yıllarda çocuklara sağlayacağı katkılar hakkında bilgi veren Şentürk, “En büyük katkısı çocuk birinci sınıfa başladığında otokontrolü öğrenmiş oluyor. Bizim farkımız çocukların yetenekleri doğrultusunda hareket etmek. Örneğin mekanik bir beyne sahip olan çocuk robotik kodlama ve akıl oyunlarına yönlendirilir. Şimdiki anne babalar çocuklarını bizlere çok donanımlı getiriyorlar. Bizler çok şanslıyız, renkleri, kavramları ve hayvanları öğrenmiş çocuklarla karşı karşıyayız. Bizde çocuklara daha farklı olarak ne katabiliriz, topluma nasıl katabiliriz bunun peşindeyiz. Örneğin bir çocuk bütün renklerin ingilizcesini biliyor, bütün kavramları biliyor bizim buna katabileceğiz biraz gramer ve konuşmaya yönlendirmek. Bunu yaparken de önemli olan severek yaptırmak. Çocukların eğlenerek bir şeyler öğrenmesi önemli, çocuklar için öğretmenin söylediği her zaman altın kuraldır. Bizim şimdi çocuklarımıza katacağımız şeyler ileride o çocuğun karakterini oluşturacaktır. Yani benim çocuğumun öğretmeni sen başaramıyorsun, yapamazsın derse başarısızlığı o çocuğa etkilemiş olur bir kere. Bundan sonra ben o çocuğu ne kadar motive etmeye çalışırsam çalışayım o çocuk kabuğunu kıramaz. Çünkü öğretmeni bunu söylüyor” ifadelerine yer verdi.

“BİZ İNSANLARIN CAN PARÇASI, YAŞAMA SEBEPLERİ İLE UĞRAŞIYORUZ”

Bazı ebeveynlerin çocuklarını okula bırakması ve herhangi bir destek sağlamaması öğretmenlerle iletişim kurmamasına değinen Hilal Şentürk, “2 yıl boyunca pandemiyi çok kötü yaşadık. Çocukların sağlığını korumak için tamamen velilerimizden kopmak durumunda kaldık ama velilerimizle bağımızı koparmadık. Biz velilerimizle toplantı yapmıyoruz. Biz insanların can parçası, yaşama sebepleri ile uğraşıyoruz. Doğal olarak bunu bir toplantı haline getirip çocuğuna şunları verdim, şunu öğrendi demek bana çok mantıklı gelmiyor. Bizim bir kahve günümüz var birde kahvaltımız var. Böyle aktiviteler ile velilerimiz ve çocuklar ile iletişim koruyoruz. Velilerin gelip bizim çocuklar ile iletişimimizi görmesi bile muazzam bir şeydir. Onun dışında 15 günde bir velilere geri dönüş telefonlarımız olur. Bir sorun olsun ya da olmasın, veliler ile istişareler yaparak çocukların eksik oldukları noktalar varsa bu konularda görüşmeler ve bilgi alışverişleri yapıyoruz ve doğal olarak velilerde bizimle birlikte bu işin içerisinde oluyor.” dedi.

“ÇOCUK YAPILAN ETKİNLİĞİN NE KADAR İÇİNDEYSE O KADAR MUTLU”

Çocukların yapılan etkinliklere ne kadar dâhil olursa o kadar mutlu olacaklarını ifade eden Şentürk, “Çocuk yapılan etkinliğe ne kadar dâhil ise o kadar mutlu, ne kadar dahil değilse, ne kadar hazır veriliyorsa o kadar mutsuz ve bir o kadar da başarısız bir çocuk oluyor. Çocuk ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar donanımlı olursa olsun, siz her şeyi eline hazır verirseniz çocuk hiçbir şey öğrenemez ve hayal gücü gelişemez. Çocukları etkinliklere dâhil etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anaokulu öğretmenliği yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinen Şentürk, “ Çocuk öğretmeni kopyalar. Çocuk öğretmeni gözlemler ve 6 yaşındaki çocuk 30 yaşındaki bir birey gibi davranışlar sergilemeye başlayabilir.” ifadelerine yer verdi.

“ENERJİSİ OKULLA UYMADIĞI İÇİN AYRILDI”

Öğretmen tercihi yaparken sık dokuyup ince elemek gerektiğini dile getiren Şentürk, “Şöyle bir yanılgı var bu öğretmen giderse benim sınıfım dağılır. O öğretmen kötüyse, bırak o sınıf dağılsın çünkü veli onu eninde sonunda görecektir. Sen doğru ol, senin ilkelerin olsun, kişi onu görecektir. Bazen bir öğretmen okula uymayabiliyor, enerjisi okulla uymadığı için bu öğretmen gitti diyebilmeliyiz ve kendimizi doğru ifade ettiğimizde kimse bunun altında bir şey aramaz. Sırf sınıf dağılmasın, 3 öğrenci gitmesin diye bir dönem boyunca sınıftaki bütün çocuklar mağdur edilmemeli.” dedi.

Öğretmen adayı olarak kendilerine başvuran kişilerde nelere dikkat ettiklerini belirten Hilal Şentürk, “İlk önce deneyimine bakıyorum, çünkü bu iş deneyimle kazanılır, okulla diploma ile kazanılacak bir şey değil. Ne kadar deneyimi var ve neden ayrıldığını soruyorum. Herkesin kendince makul bir nedeni oluyor, ayrılan öğretmeninde var, ayıran kurumunda var. Çok özele ve ayrıntıya girmem çünkü insanlar 3 ay sonra özünü gösteriyor. 3 ay çalışırsın, yerleştikten sonra kimliğini çıkarırsın ortaya, 16 yıl bana bunu öğretti. Öğretmen adaylarına sorduğum ilk soru ‘Bir çocuk geldi ve çok ağlıyor, ne yapacaksın o çocuğu nasıl sakinleştireceksin, çocuk geldi 2 ay oldu ama çocuk hala okula alışamadı veliye nasıl bir geri dönüt vermen gerekiyor?’ Bu çocuklar robot değil, her çocuğun ayrı bir hayal dünyası var. Başvurularda en büyük sorunlardan birisi de sigara kullanması. Biri sigara kullanıyorsa istediği kadar iyi bir öğretmen olsun benim için bir hiçtir veya öğretmenlik adayı için dövme yapmış biri gelse siz anaokulu öğretmeni olarak nasıl değerlendirirdiniz” ifadelerine yer verdi.

“VİCDANLI VE MERHAMETLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRELİM”

Son olarak çocuk sahibi olmayı düşünen kişilere tavsiyelerde bulunan Şentürk, “Herkes çocuk sahibi olmamalı, eğer çocuk sahibi olmaya karar veriyorsanız da lütfen çocuklarımıza insan muamelesi yapalım, çocuklarımızı yetiştirirken geleceğimizi ve toplumumuzu düşünerek yetiştirelim. Çocuk sadece sizin çocuğunuz değil, bu çocuk toplumun çocuğu, kötü yetiştirirsek toplumu batıracağız, iyi yetiştirirsek de toplumu kurtaracağız. Vicdanlı ve merhametli çocuklar yetiştirelim geresi zaten gelir. Her şey annelerin elinde biz kendimizi ne kadar yetiştirirsek, biz kendimizi ne kadar değerli görürsek çocuğumuzda aynı şekilde olacaktır. Anne olmak çok kolay değil biliyorum, çalışan bir anne olmak hiç kolay değil ama önce kendinize zaman ayırın, önce kendinizi mutlu edin, sonra çocuklarınız zaten mutlu olacaktır” şeklinde konuştu.