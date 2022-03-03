DOLAR

14,1513$% 0.38

EURO

15,6875% -0.21

STERLİN

18,9482£% 0.07

GRAM ALTIN

877,57%0,62

ÇEYREK ALTIN

1.428,00%0,00

BİTCOİN

619753฿%1.24018

Akşam Vakti a 18:26
Malatya HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptılar

Okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptılar

okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptılar
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zonguldak’ta narkotik ekipleri okul çevrelerinde narkotik suçlularına yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrenciler ise denetimlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri Fen lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Dron ile havadan takip edilen uygulamada narkotik köpeği Dark da eşlik etti. Okul çevrelerinde narkotik suçlularına yönelik kapsamlı uygulamada narkotimler de katıldı.

Okul çıkışı ekiplerin denetimlerini meraklı gözlerle izleyen öğrenciler ise uygulamadan memnun olduklarını ve sıklıkla yapılmasını istediler.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Eskişehir’deki define cinayeti davasında karar çıkmadı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.