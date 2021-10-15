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Okul bölgesine radarlı önlem!

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları sıkı önlemlerle özellikle okulların yoğunlukta olduğu caddelerde denetimlerine devam ediyor.

okul bölgesine radarlı önlem!
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Okul bölgesine radarlı önlem!

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları sıkı önlemlerle özellikle okulların yoğunlukta olduğu caddelerde denetimlerine devam ediyor.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla ilçe merkezinde ve özellikle okulların yoğunlukta olduğu bölgelerde radarla hız denetimi yaptı.

Öte yandan trafik ekiplerinin Malatya ve Sürgü caddesinde trafik ekiplerince vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliği açısından radarla hız denetimini sürdürecekleri bildirildi.

okul bolgesine radarli onlem

(Haber Merkezi)

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