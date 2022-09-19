Okey oynarken silahlı saldırıya uğradı!

Malatya’da bir kişi kıraathanede okey oynarken husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, 16.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede arkadaşları ile okey oynayan 24 yaşlarındaki M.Ö.’nün yanına gelen M.R.Ş. ile Y.Y. tabancayla 3 el ateş açarak olay yerinde kaçtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına iki mermi isabet alan M.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahsın ilk ifadesinde olayı gerçekleştiren şahıslarla husumetinin bulunduğunu ifade ettiği belirtildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. (İHA)