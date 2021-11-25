“Öğretmenlerimiz, başımızın tacıdır”

Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu’nda düzenlenen ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte topluma yararlı bireyler olma yolunda ilerlemesinde büyük etkisi olan fedakâr öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır” diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu’nda düzenlenen ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ programına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenliğin çok kutsal ve değerli bir meslek olduğunu ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Yaşadığımız pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımıza ve şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, saygı ve minnetle yâd ediyorum. İnsanların birbirinden kaçtığı ve uzak durduğu bir dönemde çocuklarımızın başında duran, görevini eksiksiz yerine getiren öğretmenlerimizin hepsini canı gönülden kutluyorum. Öğretmenlerimiz her zaman olduğu gibi yine devletinin ve milletinin yanında yer almıştır, bu çok önemli ve saygıdeğer bir davranıştır. Çocuklarımızla ve velilerimizle sürekli bir arada olduk, hep birlikte hareket ettik. Yeşilyurt’la ilgili tüm projelerde ne istediysek Sayın Başkanımız desteklerini bizlerden esirgemedi, eğitim alanlarının oluşturulmasından öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin desteklenmesine kadar her süreçte bizlerin yanında oldu. Eğitim bir ülkenin veya kentin geleceğinin inşa etme sürecidir. Görevini büyük bir vefa, gayret ve fedakarlıkla yerine öğretmenlerimizin bu özel günlerini tebrik ediyorum ve kutluyorum” diye konuştu.

Bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü dolu dolu kutluyoruz. Hayatımızın çok özel değeri olan öğretmenlerimizin bu özel günlerini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Belediye olarak ta hem ilçemizde hem de belediye bünyesinde birlikte çalıştığımız öğretmenlerimizle bir araya gelip bu özel günü en iyi şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Her şeyin başı eğitimdir, eğitim olmaz ise hayatın hiçbir anlamı ve kıymeti kalmaz. Bu eğitimi de bizlere aşılayan öğretmenlerimiz, hayatımızın tam merkezinde yer almaktadır. Bilgili, eğitimli ve araştıran insan her zaman hayatta önde gider ve topluma öncülük eder. Geleceğimizi inşa edenlerde hiç şüphesiz; öğretmenlerimizdir. Hepimize yol gösteren, rehberlik eden öğretmenlerimizin varlığı hepimize büyük güç katmaktadır. Hep birlikte ve dayanışma içerisinde gerçekleşen faaliyetlerimiz neticesinde Türkiye çapındaki belediyeler arasında gençliğe en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da gençlik yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediyesini başarı plaketiyle ödüllendirdi. Bu başarıya hep birlikte çalışarak ulaştık. Bilginin çok fazla önem kazandığı, teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde eğitime yönelik projelerimize ve yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Çünkü eğitimsiz bir toplumun geleceği karanlıktır” dedi. (Bülten)