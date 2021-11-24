ÖĞRETMENLER !

Öğretmenler !

Size sesleniyorum!

Siz, anneler, babalar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, sizler birer öğretmensiniz.

Öğretmenliği meslek seçenler, size sesleniyorum!

Çocuklarınıza sahip çıkın.

İlk öğretim denen eğitim ev de ailede başlıyor.

Siz çocuklarınıza ne kadar değer verir ne kadar güzel konuşmasını, doğru oturup kalkmasını, kardeşiyle ve aile içindeki yeğenlerle birlikte ne kadar güzel konuşup anlaşması gerektiğini, paylaşımları kardeşçe yapmaları gerektiğini dini ve milli duygularla birlikte öğretirseniz, yarın okula gidecek olan çocuk aileden aldığı o ilk eğitimle okulda derslerinde o kadar başarılı olur.

Arkadaşlarıyla daya iyi ilişkiler kurar.

Sokakta nasıl yürüyeceğini, telefonla nasıl konuşulacağını, büyüklere nasıl davranılacağını, küçüklere nasıl sahip çıkılacağını…

Marketten veya mahalle bakkalından aldığı yiyecek ve içeceklerin pet şişelerini veya poşetlerini sokağa atılmaması gerektiğini…

Asla ve asla sigara ve uyuşturucu veya keyif verici maddelerin insanı zamanla öldürdüğünü, yelerde süründürdüğünü evinizde sizler…

Ey her biri bir öğretmen durumundan olan anneler, babalar ve kan bağı olan büyükler ve tabi ki öğretmenler!

Sizler çocuklara nasıl bir eğitim verirseniz yarınki sosyal toplum da o şekilde olur.

Sizler çocuklarınızın haylazlığından sıkılıp çocuklarınızı başınızdan defetmek için bir an evvel okula gitmesini isterseniz, beklerseniz…

Siz evinizde ilk öğretimi ve eğitimi alarak bir şey vermezseniz sizin çocuğunuza okulda hiçbir öğretmen hiç bir şey veremez.

Vermeye kalksa da zaten çocuğunuzun beyni onu almaz.

Çünkü ilk eğitimsiz, öğretimsiz ve hatta terbiyesiz olarak evlerinde yetişen, büyüyen çocuklar okul da adam olmak yerine insan kılıklı birer canlı varlık haline geliyorlar.

Bugünkü eğitim sistemi ile zaten çocuklarınız adam olmak yerine birer test çocuğu olup çıkıyorlar.

Ne okuma ne terbiye ne saygı ne sevgi ve eğitim ne öğretim alabiliyorlar.

Zaten sınıfta kalmak yok sıkı disiplin yok…

Öğrenci olabildiğince “özgürlük” adı altından seviyesizliği ve saygısızlığı öğrenmiş olarak okula geliyor sonunda da toplum işte bugünkü hale geliyor.

Bugünkü dersimiz burada bitiyor.

Eğitim ve okullar konusunu bir başka derste tekrar işleyeceğim.

Anlayan anladı.

Anlamayana davul zurna az….