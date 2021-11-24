ÖĞRETMENİM

Bugün 24 Kasım öğretmenler günü….

Başta başöğretmen Atatürk ve tüm meslektaşlarımın bu güzel gününü kutluyorum…..

Şehit olmuş tüm arkadaşlarımı rahmetle anıyorum…

Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması bilimdeki gelişmelere bağlıdır. Bilime önem veren toplumlar daha çabuk kalkınırlar. Bilim, ilköğretimden başlayarak; eğitimin her kademesinde öğretmenler tarafından okullarda öğretilir. Bu nedenle bir toplumun geleceğinin biçimlenmesinde en büyük yük öğretmenlerin omuzlarındadır. Geleceğin insanını yetiştirme bakımından da öğretmenlerin önemi büyüktür. Bunun için öğretmenler toplumun en saygın kişileridir.

İyi ki öğretmen im ….

Elit koleji öğrencilerinden öğretmenlerine mesaj var;

Öğretmenler gününüz kutlu olsun …Derslerimize bulunduğunuz katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz sizleri çok seviyorum …MEHMET TEMİZ

Canan hocam iyi ki vardınız iyi ki bizim öğretmenimizsiniz sizi çok seviyorum EBRAR YÜKSEL

Bize emek veren tüm hocalarımızın öğretmenler günü kutlu olsun ELİF EMRE

İyi ki varsınız öğretmenler gününüz kutlu olsun Canan hocam siz İngilizce de Ali hocam şakaları ile Matematikte Funda Hocam Sosyal de fenle Yüksel hocamız iyi ki varsınız BERAT YAĞMURLU

Bütün hocalarım pırlanta gibidir sizin sayenizde bu durumlara geldik BATUHAN PERİNÇEK

Bize her zaman destek olan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun ELİF BUSE AYDIN

Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum….

BEREN AKDOĞAN

Öğretmenler gününüz kutlu olsun iyi ki varsınız

KEMAL MUTLU

Canım hocalarım sizi çok seviyorum

CANSU GENÇ

İyi ki varsınız sayenizde derslerim çok iyi

AYBERK

Sizleri çok seviyorum

SERENSU DAVUT

İyi ki varsınız

EGEMEN TOĞUŞLU

Melike hocam sizi çok seviyorum iyi ki okul müdürü sizsiniz öğretmenlerimin günü kutlu olsun MUSTAFA EMRE…..

İyi ki bu meslek var iyi ki öğretmenim

SEVGİYLE