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ÖĞRETMENİM
Bugün 24 Kasım öğretmenler günü….
Başta başöğretmen Atatürk ve tüm meslektaşlarımın bu güzel gününü kutluyorum…..
Şehit olmuş tüm arkadaşlarımı rahmetle anıyorum…
Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması bilimdeki gelişmelere bağlıdır. Bilime önem veren toplumlar daha çabuk kalkınırlar. Bilim, ilköğretimden başlayarak; eğitimin her kademesinde öğretmenler tarafından okullarda öğretilir. Bu nedenle bir toplumun geleceğinin biçimlenmesinde en büyük yük öğretmenlerin omuzlarındadır. Geleceğin insanını yetiştirme bakımından da öğretmenlerin önemi büyüktür. Bunun için öğretmenler toplumun en saygın kişileridir.
İyi ki öğretmen im ….
Elit koleji öğrencilerinden öğretmenlerine mesaj var;
Öğretmenler gününüz kutlu olsun …Derslerimize bulunduğunuz katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz sizleri çok seviyorum …MEHMET TEMİZ
Canan hocam iyi ki vardınız iyi ki bizim öğretmenimizsiniz sizi çok seviyorum EBRAR YÜKSEL
Bize emek veren tüm hocalarımızın öğretmenler günü kutlu olsun ELİF EMRE
İyi ki varsınız öğretmenler gününüz kutlu olsun Canan hocam siz İngilizce de Ali hocam şakaları ile Matematikte Funda Hocam Sosyal de fenle Yüksel hocamız iyi ki varsınız BERAT YAĞMURLU
Bütün hocalarım pırlanta gibidir sizin sayenizde bu durumlara geldik BATUHAN PERİNÇEK
Bize her zaman destek olan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun ELİF BUSE AYDIN
Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum….
BEREN AKDOĞAN
Öğretmenler gününüz kutlu olsun iyi ki varsınız
KEMAL MUTLU
Canım hocalarım sizi çok seviyorum
CANSU GENÇ
İyi ki varsınız sayenizde derslerim çok iyi
AYBERK
Sizleri çok seviyorum
SERENSU DAVUT
İyi ki varsınız
EGEMEN TOĞUŞLU
Melike hocam sizi çok seviyorum iyi ki okul müdürü sizsiniz öğretmenlerimin günü kutlu olsun MUSTAFA EMRE…..
İyi ki bu meslek var iyi ki öğretmenim
SEVGİYLE
ÖĞRETMENLER !
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