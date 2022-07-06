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Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alınacak
Biruni Üniversitesi 9 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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