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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacak

Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacak

Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacak
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Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacak

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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