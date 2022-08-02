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Öğretim Üyesi Alınıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.
Uzman ve Destek Personeli Alınacak
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