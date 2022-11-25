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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınıyor

Öğretim Üyesi Alınıyor

Öğretim Üyesi Alınıyor
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Öğretim Üyesi Alınıyor

Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı yayınladı.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

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Öğretim Üyesi Alınıyor

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