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Öğretim Üyesi Alınacak!
Dokuz Eylül Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Çok Sayıda Öğretim Üyesi Alınacak!
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