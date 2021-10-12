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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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