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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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