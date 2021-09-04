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Anasayfa / Eğitim / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

Kapadokya Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

Kapadokya Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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