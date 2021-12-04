öğretim üyesi alınacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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