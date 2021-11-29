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Öğretim Üyesi Alınacak
Hakkari Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
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