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Anasayfa / Eğitim / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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