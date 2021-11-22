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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,” Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.” İfadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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