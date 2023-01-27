Öğretim üyesi alınacak

Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda Tablo1’de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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