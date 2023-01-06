Öğretim üyesi alınacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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