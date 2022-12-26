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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak
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Öğretim Üyesi Alınacak

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınlandı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Kanunun  ve  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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