Öğretim Üyesi Alınacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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