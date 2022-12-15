Öğretim Üyesi Alınacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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