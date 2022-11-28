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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak
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Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre,, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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