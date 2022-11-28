Öğretim Üyesi Alınacak

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre,, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.
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