Öğretim Üyesi Alınacak

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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