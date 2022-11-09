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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim üyesi Alınacak

Öğretim üyesi Alınacak

Öğretim üyesi Alınacak
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Öğretim üyesi Alınacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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