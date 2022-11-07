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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim üyesi alınacak!

Öğretim üyesi alınacak!

Öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim üyesi alınacak!

Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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