18,6112$% -0.01
18,6112€% -0.9
995,11%-0,01
1.631,00%-0,48
6.500,00%-0,26
383520฿%-1.23616
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
2 Öğretim Üyesi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.