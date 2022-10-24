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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26. ve 23. maddeleri ile öğretim üyeleri alınacaktır.
Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri” sayfasından ulaşılabilir. ” ifadelerine yer verildi.
52 Öğretim Üyesi Alınacak
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