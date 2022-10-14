Öğretim Üyesi Alınacak

18,5902$% 0.26
18,0988€% -0.29
990,40%-0,38
1.631,00%-0,78
6.504,00%-0,77
365773฿%4.7743
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
20 Öğretim Görevlisi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.