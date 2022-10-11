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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak
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Öğretim Üyesi Alınacak

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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