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Öğretim Üyesi Alınacak!
Hakkari Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Sözleşmeli Personeller Alınacak!
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