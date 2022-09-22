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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi alınacak

Öğretim Üyesi alınacak

Öğretim Üyesi alınacak
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Öğretim Üyesi alınacak

Matematik ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerine 3 Dr. Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi Alınacak

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