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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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