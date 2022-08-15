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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak
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Öğretim Üyesi Alınacak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda  belirtilen  birirnlerine  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  ilgili  maddeleri  “Öğretirn  Üyeliğine  Yükseltilrne  ve Atanma Yönetmeliği”,  “Yükseköğretim  Kurumlarında   Yabancı  Dil  öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında   Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”, “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  ilişkin  Usul  xe  Esaslar Hakkında  Yönetmelik”   ve  ”Bahçeşehir   Üniversitesi  Akademik  Personel  (Öğrettin  Elemanları)  Y ükseltme  ve  Atarna  Esasları”  ilgili  hükümleri  uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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