Öğretim Üyesi Alınacak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birirnlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretirn Üyeliğine Yükseltilrne ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul xe Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve ”Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğrettin Elemanları) Y ükseltme ve Atarna Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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