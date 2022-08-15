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Öğretim Üyesi Alınacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göreöğretim üyesi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.
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