17,9094$% 0.15
18,1970€% -0.52
998,13%0,11
1.637,00%0,30
16.007,18%0,14
412930฿%8.06646
Öğretim Üyesi Alınacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.