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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak!

Öğretim Üyesi Alınacak!

Atatürk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim Üyesi Alınacak!

Atatürk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları daimi statüdedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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