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Öğretim Üyesi Alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi Alınacak
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