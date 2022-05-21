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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak
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Öğretim Üyesi Alınacak

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınlandı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ”Öğretim Üyesi” alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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