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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi Alınacak

Öğretim Üyesi Alınacak

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

öğretim üyesi alınacak
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Öğretim Üyesi Alınacak

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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