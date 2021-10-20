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Anasayfa / Eğitim / Öğretim üyesi alınacak!

Öğretim üyesi alınacak!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

öğretim üyesi alınacak!
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Öğretim üyesi alınacak!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif  Ersoy  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Başvuru  Koşulları  ve  Uygulama  İlkeleri  Hakkında Yönergesine  göre  aşağıda  belirtilen  bölüm  ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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