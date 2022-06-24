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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alım ilanı
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türkçe Birimi’ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ilana ulaşmak için tıklayınız…

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