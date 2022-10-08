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Anasayfa / Ekonomi / Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alım ilanı
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine  yer  verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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